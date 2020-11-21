ОАЕ успішно борються з "ковідом": що Україні можна взяти на замітку

Лілія Чуб повідала, як живуть Емірати в умовах пандемії коронавіруса

В Об'єднаних Арабських Еміратах з початку епідемії COVID-19 влада провела понад 15 млн тестів. Здавалося б, що в цьому дивного? Але цікаво те, що в цій країні живе всього близько 10 млн людей.

Таке охоплення тестування і пояснює успіх ОАЕ в боротьбі з коронавірусом. Принаймні, про це сказала директор клініки сімейної медицини в Дубай, українка Лілія Чуб.

"Спочатку тести коштували близько 100 доларів. А зараз 40 доларів - це абсолютно доступна ціна для всіх, хто живе тут. Крім того, людям з якими-небудь ознаками COVID-19 тести проводять безкоштовно, якщо є довідка від сімейного лікаря", - сказала фахівець в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Також вона звернула увагу на те, що в країні функціонує величезна кількість центрів, де можна перевіритися.

Чуб додала, що в Еміратах на сьогоднішній день "майже все відкрито, міський транспорт працює, люди їздять на роботу".

До слова, в Абу-Дабі медики вже використовують китайську вакцину Sinopharm, яка у вересні була випробувана на понад 30 тис. добровольцях і при цьому не показала побічних ефектів.

Лілія Чуб про стримування захворювання в ОАЕ

Підкреслимо, що в ОАЕ за рік коронавірус "підчепили" близько 156 тис. осіб. Але при цьому всього 547 з них померли, а одужали - понад 147 тис. жителів країни.

Тим часом у президента Володимира Зеленського заявили, що ситуація з коронавірусом в Україні сьогодні критична.

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