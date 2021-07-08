Обнаженная Мишина снялась в страстной фотосессии с Эллертом

Ксения Мишина поделилась со своими подписчиками пикантным видео со своим возлюбленным Александром Эллертом, который стал финалистом реалити-шоу "Холостячка".

Она позировала на фоне воды в купальнике, наверх которого накинула белую рубашку. Потом актриса разделась и прикрывала грудь руками. Далее на кадрах видно, как Эллерт обнимает Мишину, и они целуются.

В подписи к этому видео актриса отметила, что ей очень важно, чтобы у человека было чувство юмора.

"По моему мнению, чувство юмора - это как друг по жизни. Такой друг, который всегда на позитиве, всегда в ресурсе и успешен, но самое главное этот друг всегда готов поделиться с тобой своим оптимизмом и весельем", - отметила Ксения.

Она считает, что человек, который может на все посмотреть с точки зрения юмора, это человек, который понял жизнь.

"Это как психотерапевтическая сессия во время сложных периодов, когда нужно выйти из эмоционального состояния, чтобы не убить друг друга. Хорошая шутка работает как предохранитель, бам и ты уже улыбаешься, а не планируешь убить партнера", - написала Мишина.