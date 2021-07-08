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Оголена Мішина знялася в страсній фотосесії з Еллерт

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Четвер 08 липня 2021 21:18
Оголена Мішина знялася в страсній фотосесії з Еллерт Фото: Ксенія Мішина з Олександром Еллертом (instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Роман Мирончук

Ксенія Мішина поділилася зі своїми фоловерами пікантним відео зі своїм коханим Олександром Еллертом, який став фіналістом реаліті-шоу "Холостячка".

Популярна українська актриса опублікувала відео з фотосесії у своєму Instagram.

Вона позувала на тлі води в купальнику, наверх якого накинула білу сорочку. Потім акторка роздяглася і прикривала груди руками. Далі на кадрах видно, як Еллерт обіймає Мішину, і вони цілуються.

У підписі до цього відео актриса зазначила, що їй дуже важливо, щоб у людини було почуття гумору.

"На мою думку, почуття гумору - це як друг по життю. Такий один, який завжди на позитиві, завжди в ресурсі і успішний, але найголовніше цей друг завжди готовий поділитися з тобою своїм оптимізмом і веселощами", - зазначила Ксенія.

Вона вважає, що людина, яка може на все подивитися з точки зору гумору, це людина, яка зрозуміла життя.

"Це як психотерапевтична сесія під час складних періодів, коли потрібно вийти з емоційного стану, щоб не вбити один одного. Гарний жарт працює як запобіжник, бам і ти вже посміхаєшся, а не плануєш вбити партнера", - написала Мішина.

Нагадаємо, Мишина показала обручку з діамантом, вирощеним з її і Еллерт крові.

Раніше Мішина розкрила секрети щасливого життя з Еллерт.

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