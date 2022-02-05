Обнимашки за деньги: специалист по объятиям зарабатывает больше 50 тысяч гривен в месяц

30-летняя женщина является сертифицированной "терапевткой по объятиям" и предлагает обнять тех, кто чувствует себя одиноким и изолированным.

Как сообщает издание Mirror , заработок такого специалиста составил около 18 тысяч фунтов стерлингов (58 000 гривен) в год.

Услуги "терапевта по объятиям" Кристины Линк включают в себя держание за руки, поглаживание волос и непосредственно крепкие объятия с клиентами до трех часов подряд, в том числе и на ее двуспальной кровати.

Кристина говорит, что эта необычная практика дает много эмоциональных преимуществ, она зарабатывает до 170 фунтов стерлингов (6500 гривен) за сеанс и более 1500 фунтов стерлингов (58000 гривен) в месяц.

Она прошла курс "Как вести себя после расставания" три года назад.

"Я подумала, что должна быть служба, где люди помогают друг другу и обнимаются. Объятия высвобождают гормон любви окситоцин, который, как известно, помогает справиться с одиночеством, тревогой и депрессией", - объясняет терапевтка.

Свои сеансы Кристина начинает с расслабляющей музыки, они с клиентами держатся за руки. Обнимается девушка в разных позах лежа или стоя, но границы всегда обсуждаются до начала сеанса.

Кристина подчеркивает, что ее клиенты, в основном мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, они понимают, что "объятия - это форма платонической терапии прикосновениями".

Сама же специалистка получает свою дозу объятий от своего 44-летнего партнера Мэтта.