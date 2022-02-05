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Обіймашки за гроші: фахівець з обіймів заробляє понад 50 тисяч гривень на місяць

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Лондон, Субота 05 лютого 2022 10:20
Обіймашки за гроші: фахівець з обіймів заробляє понад 50 тисяч гривень на місяць На обіймах можна непогано заробити (фото: pixabay.com)
Автор: Сергій Кулик

30-річна жінка є сертифікованою "терапевткою за обіймами" і пропонує обійняти тих, хто почувається самотнім та ізольованим.

Як повідомляє видання Mirror, заробіток такого фахівця становив близько 18 тисяч фунтів стерлінгів (58 000 гривень) на рік.

Послуги "терапевта по обіймах" Кристіии Лінк включають тримання за руки, погладжування волосся і безпосередньо міцні обійми з клієнтами до трьох годин поспіль, у тому числі і на її двоспальному ліжку.

Кристина каже, що ця незвичайна практика дає багато емоційних переваг, вона заробляє до 170 фунтів стерлінгів (6500 гривень) за сеанс та понад 1500 фунтів стерлінгів (58000 гривень) на місяць.

Вона пройшла курс "Як поводитися після розставання" три роки тому.

"Я подумала, що має бути служба, де люди допомагають один одному і обіймаються. Обійми вивільняють гормон кохання окситоцин, який, як відомо, допомагає впоратися з самотністю, тривогою та депресією", - пояснює терапевтка.

Свої сеанси Крістіна починає з розслаблюючої музики, вони з клієнтами тримаються за руки. Обіймається дівчина в різних позах, лежачи або стоячи, але кордони завжди обговорюються до початку сеансу.

Кристина наголошує, що її клієнти, переважно чоловіки віком від 30 до 40 років, вони розуміють, що "обійми - це форма платонічної терапії дотиками".

Сама ж спеціалістка отримує свою дозу обіймів від свого 44-річного партнера Метта.

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