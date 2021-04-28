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"Однажды описалась на сцене": Алина Гросу раскрыла неизвестные факты своей биографии

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 21:04
"Однажды описалась на сцене": Алина Гросу раскрыла неизвестные факты своей биографии Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Алина Гросу разоткровенничалась со своими поклонниками и призналась, что у нее был случай в жизни, когда случился конфуз и у нее произошло недержание прямо на сцене Дворца "Украина", но это было в 4 года.

Об этом украинская певица написала на своей странице в Instagram.

"Однажды я описалась на сцене. Мне было 4 годика, я участвовала в конкурсе "Мини мисс Украина" и нас 7 часов безвылазно держали на сцене, ребенок подавал сигналы несколько часов, махал ручками, но все только умилялись, и махали мне в ответ, не выдержав я тихонько присела на сцене в своем пышном платье и....", - вспомнила артистка.

&quot;Однажды описалась на сцене&quot;: Алина Гросу раскрыла неизвестные факты своей биографии

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу также отметила, что никто так ничего и не понял. В тот день спонсором конкурса была какая-то марка молочных продуктов, и организаторы подумали, что разлили сыворотку или кефир.

Певица также призналась, что не умеет ездить на велосипеде. В жизни она изучала понемногу 7 языков, включая японский. У артистки есть боязнь пчел. А еще у нее два высших образования - вокальное и актерское. У нее также есть аллергия на алкоголь.

"Если сделаю несколько глотков шампанского, начинаю чихать", - написала Алина.

Напомним, Алина Гросу внезапно высказалась о романе с Виталием Козловским.

Мы также писали о том, что "поправившаяся" Гросу дала совет худеющим.

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