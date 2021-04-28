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"Одного разу впісялася на сцені": Аліна Гросу розкрила невідомі факти своєї біографії

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 21:04
"Одного разу впісялася на сцені": Аліна Гросу розкрила невідомі факти своєї біографії Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу розговорилася зі своїми шанувальниками і зізналася, що у неї був випадок в житті, коли трапився конфуз і у неї сталося нетримання прямо на сцені Палацу "Україна", але це було в 4 роки.

Про це українська співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Одного разу я впісялася на сцені. Мені було 4 рочки, я брала участь в конкурсі "Міні міс Україна" і нас 7 годин безвилазно тримали на сцені, дитина подавала сигнали кілька годин, махала ручками, але всі тільки розчулювалися, і махали мені у відповідь, не витримавши я тихенько присіла на сцені у своєму пишному платті і....",- згадала артистка.

&quot;Одного разу впісялася на сцені&quot;: Аліна Гросу розкрила невідомі факти своєї біографії

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу також зазначила, що ніхто так нічого і не зрозумів. Того дня спонсором конкурсу була якась марка молочних продуктів, і організатори подумали, що розлили сироватку або кефір.

Співачка також зізналася, що не вміє їздити на велосипеді. У житті вона вивчала потроху 7 мов, включаючи японську. У артистки є боязнь бджіл. А ще у неї дві вищі освіти-вокальна та акторська. У неї також є алергія на алкоголь.

"Якщо зроблю кілька ковтків шампанського, починаю чхати", - написала Аліна.

Нагадаємо, Аліна Гросу раптово висловилася про роман з Віталієм Козловським.

Ми також писали про те, що "розповніла" Гросу дала пораду тим, хто худне.

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