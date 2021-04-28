"Одного разу впісялася на сцені": Аліна Гросу розкрила невідомі факти своєї біографії

Аліна Гросу розговорилася зі своїми шанувальниками і зізналася, що у неї був випадок в житті, коли трапився конфуз і у неї сталося нетримання прямо на сцені Палацу "Україна", але це було в 4 роки.

"Одного разу я впісялася на сцені. Мені було 4 рочки, я брала участь в конкурсі "Міні міс Україна" і нас 7 годин безвилазно тримали на сцені, дитина подавала сигнали кілька годин, махала ручками, але всі тільки розчулювалися, і махали мені у відповідь, не витримавши я тихенько присіла на сцені у своєму пишному платті і....",- згадала артистка.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу також зазначила, що ніхто так нічого і не зрозумів. Того дня спонсором конкурсу була якась марка молочних продуктів, і організатори подумали, що розлили сироватку або кефір.

Співачка також зізналася, що не вміє їздити на велосипеді. У житті вона вивчала потроху 7 мов, включаючи японську. У артистки є боязнь бджіл. А ще у неї дві вищі освіти-вокальна та акторська. У неї також є алергія на алкоголь.

"Якщо зроблю кілька ковтків шампанського, починаю чхати", - написала Аліна.