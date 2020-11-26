Огромные температурные качели: где в Украине неожиданно наступят морозы

Синоптики предупреждают, что в большинстве областей ожидается теплая погода в течение всего дня

Погода в Украине 26 ноября будет необычно теплой в дневное время суток. В большинстве областей наступит солнечная погода с переменной облачностью. Однако в ночное время ожидаются "минуса" до 5 градусов ниже нуля. Где ожидать огромные температурные качели, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как уточняется в обновленном прогнозе, термометры покажут днем в среднем +5… +9 градусов. На востоке и в Волынской области ожидаются более низкие показатели +1… +5 градусов в дневное время суток.

Ночью преимущественно на западе Украины синоптики прогнозируют наступление заморозков до -5 градусов. Так, амплитуда составит до 14 градусов во Львовской области. При этом на востоке похолодание будет менее резким– до 0… -3 при амплитуде в 6 отметок. В остальных регионах - +1… +3 градуса в ночное время.

В Киеве при этом 26 ноября будет в среднем +5… +7 градусов, морозов в ночное время не ожидается: термометры покажут +1… +3 градуса.

Погода в Украине 26 ноября будет с большой амплитудой колебаний (карта: meteo.gov.ua)

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