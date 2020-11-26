Величезні температурні гойдалки: де в Україні несподівано настануть морози

Синоптики попереджають, що в більшості областей очікується тепла погода протягом усього дня

Погода в Україні 26 листопада буде незвично теплій в денний час доби. У більшості областей настане сонячна погода з мінливою хмарністю. Однак у нічний час очікуються "мінуса" до 5 градусів нижче нуля. Де чекати величезні температурні гойдалки, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Як уточнюється в оновленому прогнозі, вдень термометри покажуть в середньому +5... +9 градусів. На сході та у Волинській області очікуються більш низькі показники +1... +5 градусів в денний час доби.

Вночі переважно на заході України синоптики прогнозують настання заморозків до -5 градусів. Так, амплітуда складе до 14 градусів у Львівській області. При цьому на сході похолодання буде менш різким– до 0... -3 при амплітуді в 6 відміток. В інших регіонах - +1... +3 градуси в нічний час.

У Києві при цьому 26 листопада буде в середньому +5... +7 градусів, морозов в нічний час не очікується: термометри покажуть +1... +3 градуси.

Погода в Україні 26 листопада буде з великою амплітудою коливань (карта: meteo.gov.ua)

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