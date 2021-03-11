Олег Винник отчитался за безмасочный концерт перед 8 марта: сами посмотрите

Украинский поп-исполнитель Олег Винник отреагировал на обвинения в скандальном концерте 7 марта, который он дал в Броварах. На нем многие фанаты были без масок, а дистанция не соблюдалась.

Свою позицию артист озвучил на странице в Instagram.

"Мы провели этот концерт всем правилам карантина, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции !!! Листайте фото, чтобы это увидеть. Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга бездистанционно и без ограничений !!! Здоровья всем", - написал певец.

Отметим, что фото, опубликованные Олегом в этом посте немного отличаются от предыдущих.

В предыдущей публикации можно было увидеть на снимках много людей без масок возле сцены.

В комментариях к посту высказываются пожелания дальнейших выступлений.

Олег Анатольевич, мы вас очень сильно любим, ценим и очень скучаем по вам, ждем встречи с вами на ваших концертах.

Концерт был бомба!

Олег Винник оправдался за концерт в Броварах (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)