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Олег Винник отчитался за безмасочный концерт перед 8 марта: сами посмотрите

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 08:59
Олег Винник отчитался за безмасочный концерт перед 8 марта: сами посмотрите Олег Винник (фото: facebook.com.Olegg Vynnyk .official)
Автор: Людмила Жукова

Украинский поп-исполнитель Олег Винник отреагировал на обвинения в скандальном концерте 7 марта, который он дал в Броварах. На нем многие фанаты были без масок, а дистанция не соблюдалась.

Свою позицию артист озвучил на странице в Instagram.

"Мы провели этот концерт всем правилам карантина, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции !!! Листайте фото, чтобы это увидеть. Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга бездистанционно и без ограничений !!! Здоровья всем", - написал певец.

Отметим, что фото, опубликованные Олегом в этом посте немного отличаются от предыдущих.

В предыдущей публикации можно было увидеть на снимках много людей без масок возле сцены.

В комментариях к посту высказываются пожелания дальнейших выступлений.

  • Олег Анатольевич, мы вас очень сильно любим, ценим и очень скучаем по вам, ждем встречи с вами на ваших концертах.
  • Концерт был бомба!

Олег Винник отчитался за безмасочный концерт перед 8 марта: сами посмотритеОлег Винник отчитался за безмасочный концерт перед 8 марта: сами посмотритеОлег Винник оправдался за концерт в Броварах (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Как мы писали ранее, популярный украинский певец Олег Винник рассказал, почему не ездит с гастролями в Россию, хотя еще до событий 2014 года он там выступал.

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