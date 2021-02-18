Олег Винник рассказал, почему не ездит в Россию: всегда будет болеть

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал, почему не ездит с гастролями в Россию, хотя еще до событий 2014 года он там выступал. При этом он отметил, что после начала боевых действий на востоке Украины ему не раз предлагали выступать в РФ.

Винник признался, что до сих пор часто к нему поступают запросы о проведении концертов в России, но он всегда отказывает. Иногда даже предлагают выступить на каком-то заводе, где никто не будет снимать, чтобы об этом никто не знал.

"Об этом уже говорить несерьезно. Как можно себе это представить. Олег сейчас полетел в Россию, выступил и вернулся назад", - отметил Винник.

На что Гордон заявил, что многие украинские артисты постоянно ездят в Россию и там поют, почему же все-таки он так не делает.

"Это же не артист выбирает, это человек выбирает… Я не могу позволить себе вещи, те, которые для меня больны, но не только мне больны, они всем больны", - ответил певец.

Также Винник прокомментировал то, что он оказался в базе "Миротворца" после того как принял участие в проекте российской музыкальной группы "Мир 519".

Он рассказал, что ему предложили выступить с речью за мир на украинском и русском языке. Ему также показали список участников, в котором был Леонардо Ди Каприо и другие мировые артисты, включая русских.

"Я посмотрел (список, -ред.), что вроде бы незаангажированные. Все реально, сайт, все как положено. И я поучаствовал в этой акции с целью дать какую-то частицу любви и месседжа добра и счастья, а потом меня, скажем, осудили. Ну и засунули меня в этот "Миротворец", - рассказал Олег.

Олег Винник рассказал про концерты в России (видео: YouTube)