Олег Винник задумался о походе в политику: да, это надо сделать

Своими мыслями о сложившейся ситуации в стране он поделился в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону.

"Сейчас вообще все сложно. Люди туда идут за вещами. Цивилизация уже другая. Мы же не бездомная страна. Монстры мировые дошли", - сказал Винник.

Он вспомнил, как 10 лет назад интересовался нефтью и ее ценообразованием и очень огорчился тем, что в стране нет достойных политиков.

"Занимайтесь политикой, но не воруйте! У вас же дети, ну как так?" - возмутился Винник.

Певец отметил, что очень негодует тем, что в правительстве постоянно воруют, как будто Украина благодатная страна именно для коррупции. Также исполнитель поделился мыслями, приходят ли ему в голову идеи заняться политикой.

"Мысли приходят, да. Они начали приходить, когда мне пошли предложения заняться политикой. Мне не нравится одна вещь, когда тебя хотят купить. Да, надо это сделать и задуматься", - рассказал певец.

Олег Винник рассказал об украинской политике