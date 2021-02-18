Олег Винник задумався про похід в політику: так, це треба зробити
Українська зірка шоу-бізнесу Олег Винник поміркував про українську політику і задумався над багатьма питаннями.
Своїми думками про ситуацію в країні він поділився в інтерв'ю відомому журналісту Дмитру Гордону.
"Зараз взагалі все складно. Люди туди йдуть за речами. Цивілізація вже інша. Ми ж не бездомна країна. Монстри світові дійшли", - сказав Вінник.
Він згадав, як 10 років тому цікавився нафтою і її ціноутворенням.
"Займайтесь політикою, але не крадіть! У вас же діти, ну як так?" - обурився Винник.
Співак зазначив, що дуже обурюється тим, що в уряді постійно крадуть, ніби Україна благодатна країна саме для корупції. Також виконавець поділився думками, які приходять йому в голову ідеї зайнятися політикою.
"Думки приходять, так. Вони почали приходити, коли мені пішли пропозиції зайнятися політикою. Мені не подобається одна річ, коли тебе хочуть купити. Так, треба це зробити і задуматися", -розказав співак.
Олег Винник розповів про українську політику
Як ми раніше писали, український певец Олег Винник трохи відкрив таємницю свого особистого життя і повідомив, що він дуже щасливий, але подробиць розкривати не буде. На думку артиста, особисте життя артиста - це найсвятіше, що у нього є.