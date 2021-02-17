Олег Виннник приоткрыл тайну личной жизни: это самое святое, что у меня есть

"Дим, ну личная жизнь, это все что у меня осталось. Я ж не могу показать, что у меня в спальне и снять брюки? Это самое святое", - ответил Винник Гордону.

Певец еще раз отметил, что он безгранично счастлив.

"Я сегодня счастливый человек. Та даже, если завтра мне придется слечь, или вообще умереть сию секунду, я счастливый человек, я благодарен за все. Любите другу друга, и больше ничего нет в этой жизни лучшего. Я безумно счастлив. Артист должен быть счастливым", — сказал Винник.

Также исполнитель сказал, что не скрывает жену, а просто не афиширует их отношения. Также он вспомнил, что их отдых с женой в Доминикане пресса освещала очень детально, это не нравится артисту.

"Я не скрываю никого, я просто не афиширую, я об этом не говорю. Для меня, в первую очередь, есть адекват. Ребята, моменты исторические, болезненные — как может артист приехать на похороны своей мамы, когда тебе в упор камера идет. У тебя умирают родственники, ты на похоронах будешь стоять и показывать прямой эфир, как ты хоронишь мать? В чем интерес, в чем вы хотите шоу увидеть? Как я рыдаю, как я ржу, с кем я приехал, семья, не семья, дети? Ребята, у вас есть что-то святое? И я себе решил железобетонно — не нужно делать так, чтобы к тебе лезли. Ты все покажешь, тебе не поверят — они будут рыть искать", - поведал Олег.

Олег Винник дал интервью Дмитрию Гордону