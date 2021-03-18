Ольга Сумская откровенно призналась, почему больше не общается с сестрой Натальей

Украинская актриса 54-летняя Ольга Сумская рассказала, почему не общается со своей родной сестрой Натальей. Последняя старше Ольги на десять лет и также является известной актрисой.

Актриса рассказывает, что мечтает, дабы ее дочери Тоня и Аня сохранили тепло в своих отношениях, чего не удалось сделать ей со своей сестрой Натальей. Разлад с родным человеком произошел из-за российских сериалов.

"Я надеюсь, что эта теплота когда-то вернется. Возможно темп жизни, возможно профессионально, но что-то как-то оно так сложилось... Политическая тема может быть тоже вплелась", - заявляет Ольга.

В частности, Наталья не понимала, почему сестра продолжает работать на агрессора. Ольга говорит, что не всегда знала, что картины с ее участием показывают на росТВ.

"Вот ты снимаешься в украинском кино, где есть украинский продюсер, украинские актеры и заезжие-приезжие, как говорится, коллеги из России. Ты можешь предвидеть, что это будет в России?" - эмоционально высказалась Сумская.

Ольга говорит, что скучает по сестре и очень любит ее, но понимает, что сейчас до сестры "не дойдет", что бы она не сказала.

Ольга Сумская рассказала про разлад отношений с сестрой Натальей (видео: TalaVision)