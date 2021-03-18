Ольга Сумська відверто зізналася, чому більше не спілкується із сестрою Наталею

Українська актриса 54-річна Ольга Сумська розповіла, чому не спілкується зі своєю рідною сестрою Наталею. Остання старше Ольги на десять років і також є відомою актрисою.

Актриса розповідає, що мріє, щоб її дочки Тоня і Аня зберегли тепло в своїх стосунках, чого не вдалося зробити їй зі своєю сестрою Наталею. Розлад з рідною людиною стався через російські серіали.

"Я сподіваюся, що ця теплота колись повернеться. Можливо темп життя, можливо професійно, але щось якось воно так склалося... Політична тема може бути теж вплелася", - заявляє Ольга.

Зокрема, Наталя не розуміла, чому сестра продовжує працювати на агресора. Ольга каже, що не завжди знала, що картини з її участю показують на росТБ.

"Ось ти знімаєшся в українському кіно, де є український продюсер, українські актори й заїжджі-приїжджі, як кажуть, колеги з Росії. Ти можеш передбачити, що це буде в Росії?" - емоційно висловилася Сумська.

Ольга каже, що сумує за сестрою і дуже любить її, але розуміє, що зараз до сестри "не дійде", що б вона не сказала.

Ольга Сумська розповіла про розлад стосунків із сестрою Наталею (відео: TalaVision)