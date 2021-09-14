Ольга Сумская показала архивное фото, на котором она в 20-летнем возрасте позирует в купальнике

Ольга Сумская поделилась со своими подписчиками редкой фотографией, на которой она позирует в купальнике в возрасте 20 лет.

На фото Сумская позирует перед камерой в купальнике на фоне реки. Ее длинные волосы собраны в косу.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о неадеквате, который ее преследовал. Мужчина даже писал ее дочери и караулил возле дома. Он приглашал актрису в гости и признавался в симпатии.

Сумская говорит, что мужчина был вежливым, однако она заподозрила опасность, когда он начал писать не только ей, но и младшей дочери.

Однажды у подъезда она увидела мужчину, который подошел к ней и представился. Тогда она поняла, что это настойчивый фанат, после чего ей стало очень страшно.

Актриса не рассказала, чем закончилась история с преследованием, но заявила, как важно беречь себя и своих детей от странных и навязчивых фанатов в социальных сетях.

Мы также писали о том, что 55-летняя Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем. Теперь ей нужно пересмотреть свой рацион и отказаться от многого, поскольку выяснилось, что ее организм не воспринимает кофе, чай, яйца, и глютен.