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Ольга Сумська показала архівне фото, на якому вона в 20-річному віці позує в купальнику

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Вівторок 14 вересня 2021 17:06
Ольга Сумська показала архівне фото, на якому вона в 20-річному віці позує в купальнику Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Автор: Роман Мирончук

Ольга Сумська поділилася зі своїми передплатниками рідкісною фотографією, на якій вона позує в купальнику у віці 20 років.

Знімок відома українська актриса театру і кіно опублікувала в Instagram-сторіз.

На фото Сумська позує перед камерою в купальнику на тлі річки. Її довге волосся зібране в косу.

Ольга Сумська показала архівне фото, на якому вона в 20-річному віці позує в купальнику

Скріншот з Instagram

"20 років... Коса моя!" - підписала фото знаменитість.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про неадеквата, який її переслідував. Чоловік навіть писав її доньці і чатував біля будинку. Він запрошував актрису в гості і зізнавався в симпатії.

Сумська каже, що чоловік був ввічливим, проте вона запідозрила небезпеку, коли він почав писати не тільки їй, а й молодшій доньці.

Одного разу біля під'їзду вона побачила чоловіка, який підійшов до неї і представився. Тоді вона зрозуміла, що це наполегливий фанат, після чого їй стало дуже страшно.

Актриса не розповіла, чим закінчилася історія з переслідуванням, але заявила, як важливо берегти себе і своїх дітей від дивних і нав'язливих фанатів в соціальних мережах.

Ми також писали про те, що 55-річна Сумська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Тепер їй потрібно переглянути свій раціон і відмовитися від багато чого, оскільки з'ясувалося, що її організм не сприймає каву, чай, яйця, і глютен.

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