Ольга Сумская поразила прочтением стиха Леси Украинки: пробирает до слез

Стих посвящен тяжелой борьбе поэтессы с туберкулезом, который стал для нее приговором, и одновременно закалил характер.

Поэзия была написана в 1897 году и в ней говорится о боли, которую Леся Украинка часто маскировала детским смехом.

Ольга Сумская читает стихотворение Леси Украинки (видео: ТСН)

Отметим, что в проекте также приняли участие Юрий Горбунов, который продекламировал известное стихотворение Леси Украинки "Contra spem spero!", Катя Осадчая романтично прочитала "Стояла я і слухала весну...", а MONATIK - "І все-таки до тебе думка лине..."

Полный текст стихотворения, написанного поэтессой в 25-летнем возрасте:

Як дитиною, бувало,

Упаду собі на лихо,

То хоч в серце біль доходив,

Я собі вставала тихо.

"Що, болить?" - мене питали,

Але я не признавалась -

Я була малою горда, -

Щоб не плакать, я сміялась.

А тепер, коли для мене

Жартом злим кінчиться драма

І от-от зірватись має

Гостра, злобна епіграма, -

Безпощадній зброї сміху

Я боюся піддаватись,

І, забувши давню гордість,

Плачу я, щоб не сміятись.

Жизнь Ларисы Петровны Косач была наполнено болью, которая пронизывает всю его поэзию. Ведь 18 января 1881 года во время празднования Крещения десятилетняя будущая поэтесса сильно простудилась, что привело к туберкулезу костей и суставов.

Болезнь осталась с ней на всю жизнь, став причиной сильных страданий и ранней смерти в 42-летнем возрасте.