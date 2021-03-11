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Оля Полякова рассказала об украинском шоу-бизнесе до Майдана: мы вылизывали московских звезд

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 09:59
Оля Полякова рассказала об украинском шоу-бизнесе до Майдана: мы вылизывали московских звезд Оля Полякова (фото: facebook.com.polyakovamusic)
Автор: Людмила Жукова

Исполнительница Оля Полякова откровенно рассказала, какие изменения коснулись украинского шоу-бизнеса после Революции Достоинства.

Об этом звезда рассказала в интервью проекту Connecting Women на YouTube.

По словам певицы, раньше украинские исполнители становились популярными только, если выступали в России. Звезд из РФ приглашали вести шоу за бешеные деньги и "крутили" по телевизору, тогда как украинские исполнители выступали даром.

"Мы вылизывали московских звезд. Зачем брать каких-то "недоразвитых" здесь звезд, если можно было сразу взять московских. Все наши звезды, все артисты смотрели с открытым ртом в сторону соседей. И можно было признание в этой стране получить только после того, как тебя признали в Москве", - заявила Полякова.

Также "суперблондинка" отметила, что огромные деньги "крутились" только в Москве, а наши артисты продолжали ездить на метро.

"Наш шоу-бизнес был недофинансирован, он плохо выглядел, плохо звучал, потому что все это огромные деньги. И если здесь у тебя нет финансового оборота, то ты не можешь дальше вкладывать в свои шоу, костюмы. Отсюда наши звезды, которые ездили на метро и ходили в стоптанной обуви. Это все коммерция", – высказалась певица.

Полякова сказала, что после Майдана в 2014 году украинские исполнители смогли поднять головы. Сейчас они вкладывают деньги в собственный саунд, музыку, аранжировки, хорошие песни, костюмы и феерические шоу.

Оля Полякова откровенно рассказала про украинский шоу-бизнес

Как мы ранее сообщали, дочка Оли Поляковой экстренно попала в больницу.

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