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Дочка Оли Поляковой экстренно попала в больницу

Новина українською → Среда 10 марта 2021 13:34
Дочка Оли Поляковой экстренно попала в больницу Дочка Оли Поляковой очутилась в больнице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша попала в больницу. Ее 10 марта увезла скорая помощь на госпитализацию.

Об этом Маша сообщила в своих Instagram-stories.

Сейчас Маша находится в частной клинике, у нее подозревают аппендицит. Она показала свою палату и отметила, что ей очень хочется съесть какой-нибудь фаст-фуд, но она получает питание через капельницу.

"Я так хочу БигМак меню, Макклурри и чесночній соус, а мне нельзя", - пожаловалась Маша.

Дочка Оли Поляковой экстренно попала в больницуМаша Полякова угодила в больницу (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что недавно Маша отпраздновала свое 16-летие, а ее семья устроила дочке большую вечеринку.

Как мі ранее писали, Оля Полякова, которая недавно слилась в поцелуе с Настей Каменских, растрогала подписчиков новым постом.

Ранее мы писали, что Полякова помогла дочери кардинально сменить внешность.

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