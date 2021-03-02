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Оля Полякова растрогала постом о дочке Маше: перевернула мою жизнь

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 13:48
Оля Полякова растрогала постом о дочке Маше: перевернула мою жизнь Оля Полякова и ее дочь Маша (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Дмитрий Войналович

Оля Полякова, которая недавно слилась в поцелуе с Настей Каменских, растрогала подписчиков новым постом. Сегодня, 2 марта, популярная певица поздравляет свою старшую дочь Машу с днем рождения!

Умилительную публикацию артистка сделала в своем Instagram, показав также фото своей подросшей дочери-блогерши.

"Моя птичка! Тебе 16! Не могу поверить! Только вчера родилась на свет девочка, которая перевернула мою жизнь, научила меня любить, волноваться, радоваться и быть счастливой по-настоящему! Какая же ты прекрасная, добрая, умная, сильная, веселая, о-о-очень красивая! Будь здорова, мечтай, иди по жизни с улыбкой, гордо поднятой головой и развевающимися волосами (они прекрасны, не смей резать!). Пусть все твои желания и мечты осуществляются, пусть тебя окружают добрые и любящие люди! А я рядом, всегда за тебя, всегда с тобой, ведь я так горда и счастлива быть твоей мамой!" - написала Полякова.

Оля Полякова растрогала постом о дочке Маше: перевернула мою жизньОля Полякова растрогала постом о дочке Маше: перевернула мою жизньОля Полякова растрогала постом о дочке Маше: перевернула мою жизньОля Полякова растрогала постом о дочке Маше: перевернула мою жизнь

Маша Полякова празднует день рождения 2 марта (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Королевы ночи также присоединяются к поздравлениям и отмечают: Маша Полякова очень похожа на звездную маму.

  • Красуня! Щирі вітання
  • Счастья и крепкого здоровья вашей девочке
  • С днем рождения! Очень на тебя, Ольга, похожа! Красавица!
  • Поздравляю! Будь счастлива, девочка-весна!
  • Роскошные волосы и прекрасная леди
  • С именинницей, Оличка! Будьте счастливы и здоровы! Мира! Радости! Добра и взаимопонимания вам с доченькой!
  • Красивая и умная девочка, счастья ей и любви
  • Поздравляю от всей души! Хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия в семье! Чтобы всегда радовала своих родителей своими достижениями!

Ранее мы писали, что Полякова помогла дочери кардинально сменить внешность.

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