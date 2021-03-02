Оля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життя
Оля Полякова, яка нещодавно злилася в поцілунку з Настею Каменських, зворушила підписників новим постом. Сьогодні, 2 березня, популярна співачка вітає свою старшу дочку Марію з днем народження!
Милуючу публікацію артистка зробила у своєму Instagram, показавши також фото своєї такої вже дорослої доньки-блогерки.
"Моя пташечко! Тобі 16! Не можу повірити! Тільки вчора народилася на світ дівчинка, яка перевернула моє життя, навчила мене любити, хвилюватися, радіти і бути щасливою по-справжньому! Яка ж ти прекрасна, добра, розумна, сильна, весела, дуже красива! Будь здорова, мрій, йди по життю з посмішкою, гордо піднятою головою і довгим волоссям (воно прекрасне, не смій різати!) Нехай всі твої бажання і мрії здійснюються, нехай тебе оточують добрі і люблячі люди! А я поруч, завжди за тебе, завжди з тобою, бо я така горда і щаслива бути твоєю мамою!" - написала Полякова.
Маша Полякова святкує день народження 2 березня (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Підписники Королеви ночі також приєднуються до привітань і зазначають: Маша Полякова дуже схожа на зіркову маму.
- Красуня! Щирі вітання
- Щастя і міцного здоров'я вашій дівчинці
- З днем народження! Дуже на тебе, Ольга, схожа! Красуня!
- Вітаю! Будь щаслива, дівчинка-весна!
- Розкішне волосся і прекрасна леді
- З іменинницею, Олічка! Будьте щасливі і здорові! Миру! Радості! Добра і взаєморозуміння вам з донечкою!
- Красива та розумна дівчинка, щастя їй і любові
- Вітаю від усієї душі! Хочу побажати здоров'я, щастя, благополуччя в родині! Щоб завжди радувала своїх батьків своїми досягненнями!
Раніше ми писали, що Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність.