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Оля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життя

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 13:48
Оля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життя Оля Полякова та її дочка Маша (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Дмитрий Войналович

Оля Полякова, яка нещодавно злилася в поцілунку з Настею Каменських, зворушила підписників новим постом. Сьогодні, 2 березня, популярна співачка вітає свою старшу дочку Марію з днем народження!

Милуючу публікацію артистка зробила у своєму Instagram, показавши також фото своєї такої вже дорослої доньки-блогерки.

"Моя пташечко! Тобі 16! Не можу повірити! Тільки вчора народилася на світ дівчинка, яка перевернула моє життя, навчила мене любити, хвилюватися, радіти і бути щасливою по-справжньому! Яка ж ти прекрасна, добра, розумна, сильна, весела, дуже красива! Будь здорова, мрій, йди по життю з посмішкою, гордо піднятою головою і довгим волоссям (воно прекрасне, не смій різати!) Нехай всі твої бажання і мрії здійснюються, нехай тебе оточують добрі і люблячі люди! А я поруч, завжди за тебе, завжди з тобою, бо я така горда і щаслива бути твоєю мамою!" - написала Полякова.

Оля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життяОля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життяОля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життяОля Полякова зворушила постом про доньку Машу: перевернула моє життя

Маша Полякова святкує день народження 2 березня (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники Королеви ночі також приєднуються до привітань і зазначають: Маша Полякова дуже схожа на зіркову маму.

  • Красуня! Щирі вітання
  • Щастя і міцного здоров'я вашій дівчинці
  • З днем народження! Дуже на тебе, Ольга, схожа! Красуня!
  • Вітаю! Будь щаслива, дівчинка-весна!
  • Розкішне волосся і прекрасна леді
  • З іменинницею, Олічка! Будьте щасливі і здорові! Миру! Радості! Добра і взаєморозуміння вам з донечкою!
  • Красива та розумна дівчинка, щастя їй і любові
  • Вітаю від усієї душі! Хочу побажати здоров'я, щастя, благополуччя в родині! Щоб завжди радувала своїх батьків своїми досягненнями!

Раніше ми писали, що Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність.

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