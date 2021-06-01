Оля Цибульская рассказала про сына, мужа и измены: "как белуга ревела"

Известная украинская певица Оля Цибульская рассказала о своей личной жизни и семье. В частности, артистка призналась, что назвала сына Нестором, потому что она хотела дать имя ребенку, которое подчеркивало бы характер. Имя означает победителя, который возвращается домой.

При этом она призналась в интервью Наташе Влащенко, что когда только узнала о беременности, то сразу поняла, что будет мальчик.

На вопрос журналистки, почему она не показывает своего мужа, Оля ответила, что не хочет выставлять на показ свою личную жизнь. Тем более, что публичные люди, которые это делают в результате разводятся.

"Я очень ценю того человека, который рядом со мной. Я плакала, когда развелась Слава Каминская с Эдгаром. Как белуга ревела, потому что у них очень чудесная семья, и я знаю, что они действительно на самом деле очень любили друг друга", - заявила Цибульская.

Кроме того, певица рассказала о своем отношении к изменам. По ее словам, все зависит от женщины, как она может это пережить.

"Я знаю, что я бы не пережила. Я бы не могла простить, и сделать вид через какой-то период, что ничего не было. Я говорила своему, что подсыпала бы точно что-то в борщ или бы задушила ночью", - отметила певица.

Оля призналась, что после свадьбы откровенно поговорила с мужем о том, что она будет с ним до тех пор, пока любит. А если чувства пройдут, то они могут расстаться. От своего супруга она тоже хочет честности в отношениях, чтобы он сказал, если его чувства пройдут.

Оля Цибульская рассказала о семье и изменах (видео: YouTube)