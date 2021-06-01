Оля Цибульська розповіла про сина, чоловіка і зради: "як білуга ревіла"

Відома українська співачка Оля Цибульська розповіла про своє особисте життя і сім'ї. Зокрема, артистка зізналася, що назвала сина Нестором, тому що вона хотіла дати ім'я дитині, яке підкреслювало б характер. Ім'я означає переможця, який повертається додому.

При цьому вона зізналася в інтерв'ю Наташі Влащенко, що коли тільки дізналася про вагітність, то відразу зрозуміла, що буде хлопчик.

На питання журналістки, чому вона не показує свого чоловіка, Оля відповіла, що не хоче виставляти на показ своє особисте життя. Тим більше, що публічні люди, які це роблять в результаті розлучаються.

"Я дуже ціную ту людину, яка поруч зі мною. Я плакала, коли розлучилася Слава Камінська з Едгаром. Як білуга ревіла, тому що у них дуже чудова сім'я, і ​​я знаю, що вони дійсно насправді дуже любили один одного", - заявила Цибульська.

Крім того, співачка розповіла про своє ставлення до зрад. За її словами, все залежить від жінки, як вона може це пережити.

"Я знаю, що я б не пережила. Я б не могла пробачити, і удати через якийсь період, що нічого не було. Я говорила своєму, що підсипала б точно щось в борщ або б задушила вночі", - зазначила співачка.

Оля зізналася, що після весілля відверто поговорила з чоловіком про те, що вона буде з ним до тих пір, поки любить. А якщо почуття пройдуть, то вони можуть розлучитися. Від свого чоловіка вона теж хоче чесності у відносинах, щоб він сказав, якщо його почуття пройдуть.

Оля Цибульська розповіла про сім'ю і зради (відео: YouTube)