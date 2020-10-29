Опасный туман и дожди: синоптики изменили прогноз на 29 октября

Синоптики обещают дожди только в трех регионах

Погода в Украине в четверг, 29 октября, будет относительно теплой и солнечной, однако в некоторых областях все же ожидаются осадки и туманы. Средняя температура по Украине будет равна +12… +15 градусам. На юге страны будет немного теплее. При этом порывов ветра не ожидается. Детальный прогноз погоды на сегодня опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, в Украине ожидается преимущественно ясная погода. В большинстве регионов – солнечно с переменной облачностью. Осадки в виде дождя ожидаются только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

При этом температура порадует украинцев одним из последних теплых дней. В среднем по стране градусники покажут +12… +15 градусов тепла. Более теплой погода будет только в южных областях, где ожидается +15… +19 градусов. В ночное время морозов не обещают, однако минимальные показатели уже стремятся к нулю – минимумы ожидаются на востоке страны, где термометры покажут +3… +6 градусов. В остальных областях – +5… +8 градусов тепла. Исключение составят южные регионы, где ожидается +8… +12 градусов в темное время суток.

Карта погоды в Украине на 29 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Синоптики также отмечают, что порывы ветра будут несильными – 3-8 м/c. По данным метеорологического прогноза, в Украине ожидается также туман.

"29 октября ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). 28-31 октября в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Наталка Диденко дала прогноз на конец октября - начало ноября. Судя по нему, в Украину идут холодные и мрачные дни.

Также метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве. Специалисты считают, что погода может преподнести в этом сезоне сюрпризы, поэтому загадывать наперед довольно сложно.