Небезпечний туман і дощі: синоптики змінили прогноз на 29 жовтня

Синоптики обіцяють дощі тільки в трьох регіонах

Погода в Україні у четвер, 29 жовтня, буде відносно теплою і сонячною, проте в деяких областях все ж очікуються опади та тумани. Середня температура по Україні буде дорівнює +12... +15 градусів. На півдні країни буде трохи тепліше. При цьому поривів вітру не очікується. Детальний прогноз погоди на сьогодні опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, в Україні очікується переважно ясна погода. У більшості регіонів – сонячно з мінливою хмарністю. Опади у вигляді дощу очікуються лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

При цьому температура порадує українців одним з останніх теплих днів. В середньому по країні градусники покажуть +12... +15 градусів тепла. Більш теплою погода буде тільки в південних областях, де очікується +15... +19 градусів. У нічний час морозів не обіцяють, однак мінімальні показники вже прагнуть до нуля – мінімуми очікуються на сході країни, де термометри покажуть +3... +6 градусів. В інших областях – +5... +8 градусів тепла. Виняток становлять південні регіони, де очікується +8... +12 градусів в темний час доби.

Карта погоди в Україні на 29 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Синоптики також відзначають, що пориви вітру будуть несильними – 3-8 м/c. За даними метеорологічного прогнозу, в Україні очікується туман.

"29 жовтня вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). 28-31 жовтня у більшості районів східних областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко дала прогноз на кінець жовтня - початок листопада. Судячи з нього, в Україну йдуть холодні та похмурі дні.

Також метеорологи розповіли, якою буде зима в Києві. Фахівці вважають, що погода може піднести в цьому сезоні сюрпризи, тому загадувати наперед досить складно.