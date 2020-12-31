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Остапчук озвучил 8 идей, как развлечь себя и компанию на Новый год

Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук уж точно знает толк в развлечениях. После того, как елка наряжена, оливье нарезан и подарки упакованы часто не хватает идей, как повеселить себя и гостей.

Ведущий грандиозного проекта "Новорічна ніч на каналі "Україна", а также шоу-детектива "МАСКА" Владимир Остапчук поделился своим топом идей, как разнообразить новогодние гуляния.

  1. Игра "Крокодил" или "Музыкальный Крокодил" - загадываете песню и пытаетесь ее показать или объяснить, не говоря название композиции.
  2. Игра в "Мафию" - вечная классика.
  3. UNO. Мы с друзьями часто играем - очень хорошая и смешная игра.
  4. Беспроигрышный вариант - устроить "Крейзи караоке", как в шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" с известными украинскими звездами.
  5. Игра в стиле телешоу. Если у вас большая компания, можно организовать тематическую историю в стиле различных телевизионных игровых шоу. Разбиться на команды, провести несколько раундов с разными смешными и активными конкурсами.
  6. "Повтори движения из TikTok". Это на случай, если хотите устроить себе и друзьям челлендж.
  7. "Угадай песню по эмоджи". Остапчук говорит, что у него "даже где-то был этот конкурс…"
  8. Последний вариант для тех, кто любит костюмированные вечеринки. Нарядитесь в какого-то героя и угадывайте, кто из ваших друзей под какой маской спрятался.

Ранее мы писали, что жена Владимира Остапчука попала в ДТП и рассказала, как муж отреагировал на аварию.

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