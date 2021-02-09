Остапчук похвастался красивой женой и роскошью на Мальдивах

Владимир Остапчук, как и многие звезды шоубизнеса, решил уехать из холодной Украины и провести свой отпуск в теплых местах. Для своего отдыха с женой он выбрал Мальдивы.

Популярный украинский телеведущий и шоумен похвастался красивой женой и шикарными апартаментами на Мальдивах в Instagram-сториз.

Остапчук рассказал, что они хотели взять дрон, чтобы поснимать местность, но на острове это запрещено, поскольку там открытые ванны и душевые. Также он показал душ с роскошным видом на Индийский океан и пошутил, что после этого видео поклонники могут отписываться от него. Владимир Остапчук показал красивую жену и апартаменты на Мальдивах (видео: YouTube)