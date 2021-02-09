Остапчук похвалився красивою дружиною і розкішшю на Мальдівах

Володимир Остапчук, як і багато зірок шоу-бізнесу, вирішив виїхати з холодною України і провести свою відпустку в теплих місцях. Для свого відпочинку з дружиною він вибрав Мальдіви.

Популярний український телеведучий і шоумен похвалився красивою дружиною і шикарними апартаментами на Мальдівах у Instagram-сторіз.

Остапчук розповів, що вони хотіли взяти дрон, щоб познімати місцевість, але на острові це заборонено, оскільки там відкриті ванни і душові. Також він показав душ з розкішним видом на Індійський океан і пожартував, що після цього відео шанувальники можуть відписуватися від нього. Володимир Остапчук показав гарну дружину і апартаменти на Мальдівах (відео: YouTube)