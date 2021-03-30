Остапчука довели до слез на шоу "Маска": во всем виноват Дракон

Финал грандиозного шоу "Маска" не за горами, и участники стараются все чаще удивлять со сцены яркими номерами и перевоплощениями. В этот раз постарался Дракон, который романтической песней заставил плакать всех, даже юмориста-озорника Владимира Остапчука.

Это произошло во время последнего, 10-го выпуска шоу "Маска", которое можно увидеть на канале "Украина".

Так, зажигательный Дракон, который еще недавно удивлял зрителей вызывающим поведением, кардинально изменился и своим выступлением растрогал звездных детективов до слез.

Интересно, что в подсказках перед выступлением герой рассказал, что большим испытанием для него было завоевать настоящую украинскую принцессу. Ведь сначала он был для нее пустым местом, но по-настоящему влюбленные Драконы способны на героические поступки.

Дракон чувственно спел романтическую песню "Соколята", после чего зал взорвался криками "Браво!"

Фото: Дракон на шоу "Маска" (пресс-служба канала "Украина")

"Спасибо тебе, Дракон! Ты даже меня заставил прослезиться", - признался ведущий "Маски" Владимир Остапчук и полез обниматься к персонажу.

Сразу после этого детективы принялись гадать, какая знаменитость кроется в этом образе. Среди вариантов: музыкант Арсен Мирзоян, актер Дмитрий Ступка, а также лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Дракон продолжит свой путь к финалу в 11-м выпуске грандиозного шоу.

Видео: Дракон с песней "Соколята" на шоу "Маска"