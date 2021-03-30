Остапчука довели до сліз на шоу "Маска": у всьому винен Дракон
Фінал грандіозного шоу "Маска" не за горами, і учасники намагаються все частіше дивувати зі сцени яскравими номерами і перевтіленнями. Цього разу постарався Дракон, який романтичною піснею змусив плакати всіх, навіть гумориста-бешкетника Володимира Остапчука.
Це сталося під час останнього, 10-го випуску шоу "Маска", яке можна побачити на каналі "Україна".
Так, запальний Дракон, який ще недавно дивував глядачів зухвалою поведінкою, кардинально змінився і своїм виступом зворушив зоряних детективів до сліз.
Цікаво, що в підказках перед виступом герой розповів, що великим випробуванням для нього було завоювати справжню українську принцесу. Адже спочатку він був для неї порожнім місцем, але по-справжньому закохані Дракони здатні на героїчні вчинки.
Дракон чуттєво заспівав романтичну пісню "Соколята", після чого зал вибухнув криками "Браво!"
Фото: Дракон на шоу "Маска" (пресслужба каналу "Україна")
"Спасибі тобі, Дракон! Ти навіть мене змусив розплакатися", - зізнався ведучий "Маски" Володимир Остапчук та поліз обніматися до персонажа.
Відразу після цього детективи почали гадати, яка знаменитість криється в цьому образі. Серед варіантів: музикант Арсен Мірзоян, актор Дмитро Ступка, а також лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Дракон продовжить свій шлях до фіналу в 11-му випуску грандіозного шоу.
Відео: Дракон з піснею "Соколята" на шоу "Маска"
Раніше ми писали, що у шоу "Маска" розсекретили ще одного персонажа, який переховувався в образі Місяця.