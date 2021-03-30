ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Остапчука довели до сліз на шоу "Маска": у всьому винен Дракон

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 20:55
Остапчука довели до сліз на шоу "Маска": у всьому винен Дракон Фото: Остапчука довели до сліз на шоу "Маска" (прес-служба каналу "Україна")
Автор: Світлана Мащенко

Фінал грандіозного шоу "Маска" не за горами, і учасники намагаються все частіше дивувати зі сцени яскравими номерами і перевтіленнями. Цього разу постарався Дракон, який романтичною піснею змусив плакати всіх, навіть гумориста-бешкетника Володимира Остапчука.

Це сталося під час останнього, 10-го випуску шоу "Маска", яке можна побачити на каналі "Україна".

Так, запальний Дракон, який ще недавно дивував глядачів зухвалою поведінкою, кардинально змінився і своїм виступом зворушив зоряних детективів до сліз.

Цікаво, що в підказках перед виступом герой розповів, що великим випробуванням для нього було завоювати справжню українську принцесу. Адже спочатку він був для неї порожнім місцем, але по-справжньому закохані Дракони здатні на героїчні вчинки.

Дракон чуттєво заспівав романтичну пісню "Соколята", після чого зал вибухнув криками "Браво!"

Остапчука довели до сліз на шоу &quot;Маска&quot;: у всьому винен Дракон

Фото: Дракон на шоу "Маска" (пресслужба каналу "Україна")

"Спасибі тобі, Дракон! Ти навіть мене змусив розплакатися", - зізнався ведучий "Маски" Володимир Остапчук та поліз обніматися до персонажа.

Відразу після цього детективи почали гадати, яка знаменитість криється в цьому образі. Серед варіантів: музикант Арсен Мірзоян, актор Дмитро Ступка, а також лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Дракон продовжить свій шлях до фіналу в 11-му випуску грандіозного шоу.

Відео: Дракон з піснею "Соколята" на шоу "Маска"

Раніше ми писали, що у шоу "Маска" розсекретили ще одного персонажа, який переховувався в образі Місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя маска
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вакцинація в Україні: медики розповіли про нові побічні ефекти від Covishield
Вакцинація в Україні: медики розповіли про нові побічні ефекти від Covishield