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Отец Меган Маркл отреагировал на скандальное интервью дочери: "если бы я знал"

Новина українською → Среда 10 марта 2021 19:14
Отец Меган Маркл отреагировал на скандальное интервью дочери: "если бы я знал" Томас Маркл прокомментировал интервью свой дочери Меган (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Отец Меган Маркл не остался в стороне после скандального интервью его дочери и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Томас Маркл считает, что паре нужно было не спешить с признаниями и учесть почтенный возраст королевы и принца Филиппа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Если бы я знал, что у нее психологические проблемы, я был бы рядом с ней. Но она сейчас избегает свою семью", - заявил отец герцогини Сассекской.

Стоит отметить, что данное интервью посмотрели уже около 17 миллионов британцев. Мнения людей разделились. Некоторые считают, что недопустимо было выставлять на публику частную жизнь королевской семьи.

По данным ряда соцопросов после этого интервью интерес и поддержка королевской семьи не упала, а наоборот - выросла.

Напомним, на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри отреагировала королевская семья. В заявлении отмечается, что озвученные в интервью претензии расстроили всю королевскую семью, а некоторые темы, в частности, относительно обвинений в расизме, будут тщательно изучены.

Интересно, но в ответе от имени королевы Елизаветы II герцогам Сассекским, которые недавно окончательно были лишены всех королевских привилегий, к ним обращаются просто по именам, без упоминаний о титулах.

Ранее инсайдер сообщил, что королевская семья была сильно шокирована интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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