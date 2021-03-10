Батько Меган Маркл відреагував на скандальне інтерв'ю дочки: "якби я знав"
Батько Меган Маркл не залишився в стороні після скандального інтерв'ю його дочки і принца Гаррі американській телеведучій Опрі Вінфрі. Томас Маркл вважає, що парі потрібно було не поспішати з зізнаннями і врахувати поважний вік королеви і принца Філіпа.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Якби я знав, що у неї психологічні проблеми, я був поруч з нею. Але вона зараз уникає свою сім'ю", - заявив батько герцогині Сассекської.
Варто зазначити, що дане інтерв'ю подивилися вже близько 17 мільйонів британців. Думки людей розділилися. Деякі вважають, що неприпустимо було виставляти на публіку приватне життя королівської сім'ї.
За даними низки соцопитувань після цього інтерв'ю інтерес і підтримка королівської сім'ї не впала, а навпаки - зросла.
Нагадаємо, на скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі відреагувала королівська сім'я. У заяві наголошується, що озвучені в інтерв'ю претензії засмутили всю королівську родину, а деякі теми, зокрема, щодо звинувачень у расизмі, будуть ретельно вивчені.
Цікаво, але у відповіді від імені королеви Єлизавети II герцогам Сассекським, які нещодавно остаточно були позбавлені всіх королівських привілеїв, до них звертаються просто по іменах, без згадок про титули.
Раніше інсайдер повідомив, що королівська сім'я була дуже шокована інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.