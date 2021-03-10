Батько Меган Маркл відреагував на скандальне інтерв'ю дочки: "якби я знав"

Батько Меган Маркл не залишився в стороні після скандального інтерв'ю його дочки і принца Гаррі американській телеведучій Опрі Вінфрі. Томас Маркл вважає, що парі потрібно було не поспішати з зізнаннями і врахувати поважний вік королеви і принца Філіпа.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

"Якби я знав, що у неї психологічні проблеми, я був поруч з нею. Але вона зараз уникає свою сім'ю", - заявив батько герцогині Сассекської.

Варто зазначити, що дане інтерв'ю подивилися вже близько 17 мільйонів британців. Думки людей розділилися. Деякі вважають, що неприпустимо було виставляти на публіку приватне життя королівської сім'ї.

За даними низки соцопитувань після цього інтерв'ю інтерес і підтримка королівської сім'ї не впала, а навпаки - зросла.