Отец Меган Маркл отреагировал на скандальное интервью дочери: "если бы я знал"

Отец Меган Маркл не остался в стороне после скандального интервью его дочери и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Томас Маркл считает, что паре нужно было не спешить с признаниями и учесть почтенный возраст королевы и принца Филиппа.

"Если бы я знал, что у нее психологические проблемы, я был бы рядом с ней. Но она сейчас избегает свою семью", - заявил отец герцогини Сассекской.

Стоит отметить, что данное интервью посмотрели уже около 17 миллионов британцев. Мнения людей разделились. Некоторые считают, что недопустимо было выставлять на публику частную жизнь королевской семьи.

По данным ряда соцопросов после этого интервью интерес и поддержка королевской семьи не упала, а наоборот - выросла.