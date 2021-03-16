Не отпускали даже на кофе с мамой: с Меган Маркл жестоко обращались при дворе

После рождения первенца Меган и Гарри поселились в коттедже Фрогмор-хаус, что на территории Виндзорского замка. С того часу герцогиня Сассексая фактически стала заложницей четырех стен.

Девушки запретили выходить из дома старшие члены королевской семьи и придворные советники, поскольку "теперь ее изображения повсюду".

Мама Меган Дория Рэгленд приехала помочь Меган первое время с малышом, но очень быстро покинула Британию, сказав дочери на прощание "Ты застряла здесь".

Тем временем французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке карикатуру, ставшую отголоском недавнего интервью Меган Опре Уинфри.

На нем нарисована королева Елизавета II, которая со злобным видом давит коленом на шею Меган Маркл, а подпись гласит: "Почему Меган покинула Букингемский дворец?" - "Потому что я не могла дышать!".

Карикатура на Меган Маркл и Елизавету II (скрин)

Эта картинка стала явной аллюзией на смерть темнокожего афроамериканца Джорджа Флойда, что умер от удушья, когда белый полицейский придавил его шею коленом.