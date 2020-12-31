Как не отравиться оливье: обратите внимание на эти советы

Салат оливье считают одним из самых популярных блюд на праздничном новогоднем столе украинцев, однако при этом гурманы слышали немало неприятных историй об отравлениях, связанных с употреблением этого салата в "подгулявшем" виде.

В преддверие застолий важно помнить, как правильно хранить оливье, чтобы по максимуму насладиться трапезой и не беспокоиться за свое здоровье. Что для этого нужно - читайте в материале Lite.

Так как оливье является не только вкусным, но и относительно недорогим блюдом, этот нехитрый в приготовлении салат хозяйки обычно готовят в большом количестве. Съесть его полностью гостям далеко не всегда удается, поэтому после торжества остатки салата отправляются в холодильник.

При этом кулинарные эксперты отмечают, что употреблять застоявшееся оливье в пищу может быть небезопасным для здоровья. Дело в том, что некоторые ингредиенты оливье - колбаса и яйца - в нарезанном виде довольно быстро портятся. Обезопасить себя и близких и "спасти" блюдо поможет простой способ - следует просто хранить нарезанные составляющие этого салата в отдельных пластиковых контейнерах. А для того, чтобы затем вернуть оливье его привычный вид, достаточно только непосредственно перед подачей на стол снова их смешать.

Кроме того, эксперты призывают не забывать, что для продления срока годности оливье до 18 часов следует придерживаться нескольких правил:

хранить оливье в самом холодном месте холодильника (оптимальная температура: от 0 до +2 градусов);

хранить салат не заправленным - с майонезом оливье безопасен в течение 12 часов, а употребление блюда после этого может вызвать отравление;

не замораживать готовое оливье, ведь может возникнуть водянистость, и вкус также изменится не в лучшую сторону;

комнатная температура сокращает срок годности оливье до 3 часов, поэтому не желательно выставлять на праздничный стол сразу все запасы салата - лучше подкладывать небольшие порции в течение всего вечера.

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