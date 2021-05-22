Отравляет жизнь: врач рассказала, как побороть тревожность без психолога и медикаментов

От повышенной же тревожности больше вреда, чем пользы.

Если это бывает редко, то все мы люди - и иногда можем себе ее позволить. Но если постоянная тревога отравляет жизнь, срочно себе помогаем.

Как избавиться от повышенной тревожности

Нужно фильтровать входящую инфомацию и устраивать инфодетокс, рабочий инструмент, берите на заметку.

Сон, и еще раз сон.

В 23.00 уже спать и 7-8 часов полноценного сна каждый день.

Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать

Дыхательные практики, медитации, время на себя, занятия спортом без перегрузок, музыка, пение, танцы, общение с приятными людьми, массаж и самомассаж, баня / сауна, аромамасла.

Нутрицевтическая поддержка:

Магний (глицинат, таурат, L-треонат, малат, цитрат). Не менее 400 мг в день, можно разделить на 2 приема - утром и вечером.

Витамин Д. Без анализа - взрослому до 4000 ед. в день, желательно мониторить его уровень каждые 3 месяца и корректировать дозировку.

Информативна диагностика методом ХМС, метод ИФА дает 30-40% погрешность.

Оптимум значений для взрослого 50-60 нг/мл.

Правильная диета тоже спасает от тревожности (фото: pixabay.com)

Омега-3 жирные кислоты. Показателен анализ венозной крови на индекс Омега-3, оптимум не ниже 8.

Ежедневный прием - от 600 мг (EPA+DHA), есть нюансы, индивидуальная дозировка подбирается со специалистом по результату анализа.

Витамины группы В, особенно В1, В6, В12, пантотеновая кислота.

Дозировки подбираются индивидуально.

Адаптогены - ашваганда, родиола розовая, шишки хмеля, шлемник.

Не более 2-3 недель подряд при гиперкортизоловой стадии субклинической дисфункции надпочечников (проявляется ранними утренними подъемами, до будильника). Длительность терапии и схему подбирает врач.

В состоянии конечной фазы субклинической дисфункции надпочечников адаптогены противопоказаны, необходима консультация специалиста.

Работа с микробиотой и кишечником.

Включает в себя отказ от сахара и рафинированных продуктов, больше некрахмалистых овощей и зелени, полезных жиров, клетчатки, соблюдение питьевого режима.