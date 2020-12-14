Оттепель, дожди и гололед: каким областям Украины не повезет

Погода в Украине 15 декабря прогнозируется влажной и с гололедом. О том, какие области окажутся в зоне опасности рассказала синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Завтра в стране будет ощущаться влияние антициклона - он вытеснит осадки и мокро будет только на востоке Украины.

"Антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки и поэтому завтра мокрый снег, или дождь, или ледяной дождь наиболее вероятные только на северо-востоке Украины - Сумская, Полтавская, Харьковская область, Луганская область, а также Черниговская, Донецкая области, затронет Днепр с районами", - сообщила синоптик.

По словам эксперта, антициклон будет способствовать гололеду, пока что он никуда не уйдет. Водителям и пешеходам стоит быть крайне осторожными и не выходить без лишней надобности на улицу.

"Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно в Украине будет колебаться около нуля, с небольшими залетами то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается теплая погода, завтра днем ​​3 + 7 градусов. Кстати, сегодня в Крыму до +16 градусов, хотя завтра таких весенних градусов там уже не будет", - написала Диденко.

Ветер 15 декабря прогнозируется северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый.

В Киеве вторник будет с облаками на небе, но существенные осадки врядли возможны, также прогнозируется туман.

"Температура воздуха ночью до 1 мороза, днем ​​до 2 градусов тепла. На дорогах и тротуарах остается гололедица - внимательно! В ближайшие дни антициклон будет доминировать в Украине, поэтому ожидается погода облачная, но без осадков", - резюмировала Диденко.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украине закончится гололедица.