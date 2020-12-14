Відлига, дощі та ожеледиця: яким областям України не пощастить

Погода в Україні 15 грудня прогнозується вологою і з ожеледицею. Про те, які області опиняться в зоні небезпеки розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Завтра в країні буде відчуватися вплив антициклону - він витіснить опади і мокро буде тільки на сході України.

"Антициклон з цікавим ім'ям Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг або дощ, або крижаний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумська, Полтавська, Харківська область, Луганська область, а також Чернігівська, Донецька області, торкнеться Дніпро з районами", - повідомила синоптик.

За словами експерта, антициклон сприятиме ожеледиці, поки що вона нікуди не піде. Водіям та пішоходам слід бути вкрай обережними та не виходити без зайвої потреби на вулицю.

"Температура повітря в найближчу добу практично повсюдно в Україні буде коливатися близько нуля, з невеликими зальотами то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та у західних областях очікується тепла погода, завтра вдень 3 + 7 градусів. До речі, сьогодні в Криму до +16 градусів, хоча завтра таких весняних градусів там вже не буде", - написала Діденко.

Вітер 15 грудня прогнозується північно-західний, невеликий або помірний, на сході України - східний, поривчастий.

У Києві вівторок буде з хмарами на небі, але істотні опади навряд можливі, також прогнозується туман.

"Температура повітря вночі до 1 морозу, вдень до 2 градусів тепла. На дорогах і тротуарах залишається ожеледиця - уважно! Найближчими днями антициклон буде домінувати в Україні, тому очікується хмарна погода, але без опадів", - резюмувала Діденко.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться ожеледиця.