Озвучена цена нового iPhone 12 в Украине: это без наушников и зарядки!

iPhone 12 в Украине купить можно будет за 21 тыс. грн. Но в случае, если вы планируете купить iPhone 12 mini, говорят эксперты одного из киевских магазинов, которые специализируются на продаже техники Apple.

Стоимость на новые "яблочные" гаджеты может варьироваться в следующих диапазонах:

iPhone 12 mini - от 20 999 грн

iPhone 12 - от 22 999 грн

iPhone 12 Pro - от 33 999 грн

iPhone 12 Pro Мах - от 37 999 грн.

В другом известном украинском магазине электроники прогнозируют более высокие цены:

iPhone 12 mini - от 22 999 грн,

iPhone 12 - от 25 999 грн,

iPhone 12 Pro - от 36 999 грн,

iPhone 12 Pro Max - от 41 999 грн.

Таким образом, например, iPhone 12 Pro Max с его 6,7-дюймовым дисплеем находится в том же ценовом диапазоне, что и iPhone 11 Pro Max (64GB). При этом, 12 Pro и 12 Pro Max имеют высшее объем базового хранилища, чем аналогичные модели 11-го.

Заметим, что сроки поставки на украинский рынок традиционно никто не озвучивает. Но украинцы-потенциальные покупатели iPhone 12 уже высказывают свое возмущение. И причина не в цене.

Дело в том, что телефоны будут продаваться... без наушников и зарядных устройств в коробке. Это потенциально снижает затраты на сам гаджет, не говоря уже о сокращении пластиковых отходов и затрат на транспортировку.

Компания это объясняет тем, что многие просто не будут пользоваться вторыми наушниками, если у покупателя уже есть AirPods.

"Такие меры позволили уменьшить объем упаковки. В большом объеме это позволяет поместить в контейнеры больше продукции, а значит сократить количество перевозок, выбросы CO2 и транспортные расходы", - объясняют представители Apple.

Однако человеку, который впервые покупает iPhone, придется выложить дополнительно еще примерно 5-7 тыс. грн за наушники и зарядное устройство.

Ранее мы описали все характеристики нового iPhone 12, а также цену на телефон в Штатах.