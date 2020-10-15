Озвучена цена нового iPhone 12 в Украине: это без наушников и зарядки!

В Украине цены на новинки от Apple на старте продаж планируются от 21 тыс. грн
iPhone 12 в Украине купить можно будет за 21 тыс. грн. Но в случае, если вы планируете купить iPhone 12 mini, говорят эксперты одного из киевских магазинов, которые специализируются на продаже техники Apple.
Стоимость на новые "яблочные" гаджеты может варьироваться в следующих диапазонах:
В другом известном украинском магазине электроники прогнозируют более высокие цены:
Таким образом, например, iPhone 12 Pro Max с его 6,7-дюймовым дисплеем находится в том же ценовом диапазоне, что и iPhone 11 Pro Max (64GB). При этом, 12 Pro и 12 Pro Max имеют высшее объем базового хранилища, чем аналогичные модели 11-го.
Заметим, что сроки поставки на украинский рынок традиционно никто не озвучивает. Но украинцы-потенциальные покупатели iPhone 12 уже высказывают свое возмущение. И причина не в цене.
Дело в том, что телефоны будут продаваться... без наушников и зарядных устройств в коробке. Это потенциально снижает затраты на сам гаджет, не говоря уже о сокращении пластиковых отходов и затрат на транспортировку.
Компания это объясняет тем, что многие просто не будут пользоваться вторыми наушниками, если у покупателя уже есть AirPods.
"Такие меры позволили уменьшить объем упаковки. В большом объеме это позволяет поместить в контейнеры больше продукции, а значит сократить количество перевозок, выбросы CO2 и транспортные расходы", - объясняют представители Apple.
Однако человеку, который впервые покупает iPhone, придется выложить дополнительно еще примерно 5-7 тыс. грн за наушники и зарядное устройство.
Ранее мы описали все характеристики нового iPhone 12, а также цену на телефон в Штатах.