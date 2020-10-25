Паспорт - свой, ручка - своя: как голосовали знаменитости на местных выборах

Проголосовать на местных выборах в Украине отправляются не только простые граждане, но и политики, бизнесмены и знаменитости. Выбрать руководство на всех уровнях одними из первых отправились телеведущая Алла Мазур и шоумен, являющийся кандидатом в мэры Киева, Сергей Притула. Своими фотографиями и впечатлениями от выборов они поделились в социальных сетях.

Телеведущая Алла Мазур опубликовала серию фото в Instagram и рассказала, как проходят выборы во время пандемии коронавируса.

"Паспорт – свой. Ручка – своя. Маска – есть. Я уже проголосовала. Процесс на нашем участке выглядит спокойным, организованным и даже трогательным. Так как часть сознательных граждан таки вчитываются в биографии претендентов. Хотя бы перед входом: хоть стоит это сделать еще дома. Санитайзеры - на входе. Я бы еще поставила кого-то: чтобы напоминали о необходимости продезинфицировать руки. Входов несколько: чтобы избиратели из разных частей участки не пересекались совсем. Очереди особой нет. Но специальные люди следят, чтобы у столов с бюллетенями не собиралось больше трех человек: так им сказали в ЦИК. О дистанции люди помнят сами. Члены комиссий - в масках. Кабинок у нас хватает. И выход в противоположную части зала", – сообщила знаменитость.

Также телеведущая призвала всех проголосовать на выборах.

"Можно идти голосовать. И это таки стоит сделать) Ибо ваша отметка в бюллетене – лучшая оценка нынешним политикам. И тем, кто у власти. И тем, кто к ней прорывается", – подчеркивает Мазур.

Алла Мазур проголосовала на местных выборах 25 октября (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Снимок с избирательного участка, а также советы для избирателей опубликовал шоумен и кандидат в мэры Сергей Притула. Телеведущий напомнил гражданам Украины о мерах безопасности во время пандемии.

"Будете идти на участок, не забудьте маску и собственную ручку! Простые вещи сохраняют жизнь! Не игнорируйте выборы", – написал в Instagram Притула.

Сергей Притула проголосовал на выборах в Киеве (фото: instagram.com/siriy_ua)

Напомним, что ранее на местных выборах проголосовал президент Владимир Зеленский. Как он ответил на свой опрос – читайте в нашей статье.

Также мы публиковали самые забавные курьезы на местных выборах в Украине.