Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых подстерегают неприятности

Овен

Для Овнов 30 июля звезды готовят новые возможности для карьерного роста, а астролог призывает быть внимательными и "мобильными", чтобы не проморгать новые многообещающие шансы.

Телец

Тельцам в эту дату лучше посвятить внимание заботе о собственном здоровье, возможно, даже пересмотреть режим дня, питание и привычки. Так, день позитивен для ваших изменений.

Близнецы

У Близнецов в этот последний будний день есть вероятность возникновения конфликтов на работе, могут обостриться некоторые проблемы с начальством. Астролог рекомендует оставаться сдержанным и более гибким, не превращать в споры дискуссии.

Рак

Для Раков 30 июля обещает стать удачным для начала новых дел. Стоит проявить креатив и изобретательность, чтобы получить большие дивиденды от проектов, которые могут стать для вас пропуском на новый уровень.

Лев

Львам дата сулит много забот и работы, поэтому важно сохранять внимательность, чтобы под конец дня решить больше задач, и не оставлять их на выходные.

Дева

Девам эта пятница, 30 июля, может подарить новые интересные знакомства, ведь вы сегодня будете находиться в центре событий. Астролог советует проявлять открытость и коммуникабельность, чтобы лучше расположить к себе людей, ведь кто-то из них может сыграть важную роль в вашей жизни в будущем.

Весы

Весам эта дата обещает позитивный и приятный день практически во всех сферах. Сегодняшний день станет отличным временем для самообразования и планирования своего будущего.

Скорпион

Первая половина дня у Скорпионов может пройти без настроения, что способно привести к накапливанию неразрешенных дел и дополнительных забот. Не теряйте самообладания и не поддавайтесь унынию, и тогда проблемы можно будет решать даже "на автомате".

Стрелец

Стрельцов сегодняшняя дата заставит погрузиться в рабочие процессы, а личная жизнь отойдет на второй план. 30 июля лучше "не витать в облаках", чтобы не наделать ошибок, которые будет потом непросто исправлять.

Козерог

Козероги в этот день могут чувствовать себя не такими активными, вероятно возникновение чувства инертности и пассивности. Обдумайте возможность переноса запланированных встреч на другую дату.

Водолей

Водолеям 30 июля лучше хорошенько отдохнуть, набраться сил и снизить активность. Астролог советует, по возможности, отложить до завтра любые начинания, а эту дату посвятить релаксации.

Рыбы

Сегодня для Рыб не лучший день, чтобы начать путешествие и отправиться в дальнюю дорогу. Кроме того, лучше избегать спонтанных покупок, а на шопинг отправляться только для приобретения запланированного заранее.