Печенье "Человечки" ко Дню Святого Николая: простой пошаговый рецепт

Скоро День Святого Николая и малыши будут ждать под подушками не только игрушки, но и сладости. Пряники или печенье можно купить в готовом виде, а можно испечь самостоятельно, в том числе и вместе с детьми.

Дети любят выпекать печенье в форме елочек, зверей и человечков. Именно последние вызывают особый интерес у малышей, так как каждому человечку можно придумать имя и историю. Самый простой рецепт печенья разместили на портале Foodandmood.

Для теста:

Сливочное масло -125 грамм

Сахар – 100 грамм

Желток – 1 шт.

Мед – 125 грамм

Мука – 375 грамм

Молотый имбирь – 1 чайная ложка

Молотая корица- ½ чайной ложки

Мускатный орех молотый – ½ чайной ложки

Сода – 1 чайная ложка

Для глазури:

Яичный белок – 1 шт.

Сахарная пудра – 200 г

Лимонный сок – ½ чайной ложки

Как вырезать человечков без специальной формы

Способ приготовления:

1. Сливочное масло взбить с сахаром, добавить туда мед, желток и продолжать взбивать. Поставить разогреваться духовку до 180 градусов.

2. Всыпать муку, пряности и соду. Замесить тесто и положить его в холодильник на 30-60 минут.

3. Раскатать тесто и вырезать человечков. Противень застелить пергаментом и выложить на него человечков.

4. Выпекать печенье 10 минут.

5. Приготовить глазурь: яичный белок отделить от желтка, добавить сахарную пудру, перемешивать миксером или блендером на медленной скорости около 2 минут. Добавить ½ чайной ложки лимонного сока, еще раз взбиваем – 3 минуты. Глазурь сохнет очень быстро, поэтому ее либо нужно делать сразу перед нанесением на печенье, либо накрыть ее пленкой. Если хотите сделать глазурь разноцветной, то разделите ее по разным емкостям и добавьте разные пищевые красители.

6. Украсьте человечков сахарной глазурью и дайте остыть.

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