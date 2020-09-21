Перепады почти в 20 градусов: синоптики шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине во вторник, 22 сентября, будет сухой и солнечной в большинстве областей страны. Однако синоптики предупредили, что могут быть сильные перепады температур в течение суток. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На востоке страны будет сухо, небольшая облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха опустится до +4 +7 градусов, днем ожидается повышение температуры до +22 +24 градусов, в Днепре до +25 градусов.

В южных областях ожидается сухая и солнечная погода без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться в пределах +5 +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. В Крыму сухо, осадки не прогнозируются. Ночью +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

На севере страны сухо, облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха составит +5 +7 градусов, дневная от +23 до +25 градусов.

В западных областях синоптики обещают сухую и комфортную погоду, без осадков. Ночная температура опустится до +5 +7 градусов, днем ожидается потепление до +23 +25 градусов.

В центральных областях солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью от +5 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

В Киеве 22 сентября синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду, без осадков. Ночью ожидается от +5 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут +23 +25 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 22 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили о приходе бабьего лета и назвали даты его окончания.

А также рассказывали о том, что украинцам дали прогноз погоды на неделю и сообщили, сколько продлится тепло.