Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели

22-летний сын легендарных Виктории и Дэвида Бекхэма, Бруклин Бекхэм собрался жениться. Счастливой невестой стала его герлфренд, 27-летняя модель, актриса и наследница миллионов, дочь американского промышленника Никола Пельтц. Парочка уже объявила дату церемонии – 9 апреля 2022 года.

Громкое событие в семействе Бекхем будут освещать светские журналисты. В частности, инсайдеры уверяют, что эксклюзивные права уже есть у именитого журнала Vogue, а чтобы сохранить секретность и эксклюзивность, гостей попросят не пользоваться телефонами.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

С дизайнерскми свадебными платьями пара тоже уже определилась - Никола наденет два наряда от Valentino.

В качестве локации для торжества влюбленные выбрали поместье отца Николы, миллиардера 72-летнего Нельсона Пельтца, во Флориде. Кстати, в родовом особняке невесты имеется 27 спален, а это значит, что присутствующим будет, где развернуться.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

О безопасности звездного десанта приглашенных также позаботились – отец Николы уже нанял сразу две охранные фирмы, чтобы избежать незваной публики.

К слову, состав гостей будет звездным: Джиджи Хадид, Николь Ричи, Гордон Рамзи, а ведущим свадебной церемонии должен был быть крестный Бруклина – Элтон Джон, но, скорее всего, почтить молодоженов своим присутствием он не сможет, ведь именно в эти даты у него запланирован тур.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Церемониймейстером станет папа жениха Дэвид Бекхэм, а младшие братья Бруклина — 19-летний Ромео и 16-летний Круз — выступят шаферами. В качестве "подружки невесты" заявлен брат Николы – профессиональный хоккеист Брэд.

"Понятно, что Никола и Бруклин хотят, чтобы весь этот день был идеальным, и их внимание к деталям просто поражает. Деньги для них, что очевидно, проблемы не составляют, но они хотят, чтобы день их свадьбы был праздником любви, а не богатства", — отметил инстайдер в комментарии изданию.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Никола и Бруклин познакомились в 2019 году. Уже в 2020-м, через 8 месяцев после начала романа, они объявили о помолвке.22-летний сын именитого футболиста называет избранницу любовью всей своей жизни. Он даже посвятил ей несколько тату на теле. Так, одна из них – имя любимой бабушки Николы, которая ушла из жизни, заставив внучку безутешно горевать.

Также он набил на правой руке фразу: "Моя жизнь, моя любовь, моя правда, мое дыхание, мой разум, моя красота, моя драгоценность".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Примечательно, что свадьбе будет две - на родине жениха в Британии и во Флориде, где живет семья Николы.