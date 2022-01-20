Сукня від Valentino і море охорони: стали відомі деталі розкішного весілля сина Вікторії Бекхем і його нареченої-моделі

22-річний син легендарних Вікторії і Девіда Бекхема, Бруклін Бекхем зібрався одружитися. Щасливою нареченою стала його гелфренд, 27-річна модель, актриса і спадкоємиця мільйонів, дочка американського промисловця Нікола Пельтц. Парочка вже оголосила дату церемонії - 9 квітня 2022 року.

Гучну подію в сімействі Бекхем висвітлюватимуть світські журналісти. Зокрема, інсайдери запевняють, що ексклюзивні права вже є у іменитого журналу Vogue, а щоб зберегти секретність і ексклюзивність, гостей попросять не користуватися телефонами.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

З дизайнерськмі весільними сукнями пара теж вже визначилася - Нікола одягне два вбрання від Valentino.

В якості локації для торжества закохані вибрали маєток батька Ніколи, мільярдера 72-річного Нельсона Пельтца, у Флориді. До речі, в родовому особняку нареченої є 27 спалень, а це означає, що присутнім буде, де розвернутися.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Про безпеку зіркового десанту запрошених також подбали - батько Ніколи вже найняв відразу дві охоронні фірми, щоб уникнути непроханої публіки.

До слова, склад гостей буде зірковим: Джіджі Хадід, Ніколь Річі, Гордон Рамзі, а ведучим весільної церемонії повинен був бути хресний Брукліна – Елтон Джон, але, швидше за все, порадувати молодят своєю присутністю він не зможе, адже саме в ці дати у нього запланований тур.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Церемоніймейстером стане тато нареченого Девід Бекхем, а молодші брати Брукліна -19-річний Ромео і 16-річний Круз - виступлять шаферами. В якості "подружки нареченої" заявлений брат Ніколи – професійний хокеїст Бред.

"Зрозуміло, що Нікола і Бруклін хочуть, щоб весь цей день був ідеальним, і їх увага до деталей просто вражає. Гроші для них, що очевидно, проблеми не становлять, але вони хочуть, щоб день їхнього весілля був святом любові, а не багатства", — зазначив інстайдер в коментарі виданню.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Нікола і Бруклін познайомилися в 2019 році. Вже в 2020-му, через 8 місяців після початку роману, вони оголосили про заручини. 22-річний син іменитого футболіста називає обраницю любов'ю всього свого життя. Він навіть присвятив їй кілька тату на тілі. Так, одне з них – ім'я улюбленої бабусі Ніколи, яка пішла з життя, змусивши внучку невтішно сумувати.

Також він набив на правій руці фразу: "Моє життя, моя любов, моя правда, моє дихання, мій розум, моя краса, моя коштовність".

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Примітно, що весілля буде два - на батьківщині нареченого в Британії і у Флориді, де живе сім'я Ніколи.