Playboy поместил на обложку мужчину: и это - украинский певец

Популярный певец Макс Барских неожиданно для многих стал героем эротического журнала для мужчин Playboy Russia.

На обложке спецвыпуска "How to be a Playboy" звездный артист в смокинге и с фирменной сдержанностью запечатлен объективом украинского фэшн-фотографа Ксении Каргиной.

Макс Барских на обложке Playboy Russia (фото: Ксения Каргина)

Интересно, что одного из самых успешных музыкантов современности легендарный журнал удостаивает первой полосы уже второй раз за год - весной украинская редакция Playboy впервые за 15 лет посвятила артисту сразу две обложки.

Макс Барских в журнале Playboy Russia (фото: Ксения Каргина)

Напомним, что в 2020 году, пока музыкальная индустрия стояла на паузе, Барских успел провести первую часть мирового тура и выпустить сразу два альбома (весной - акустический сборник суперхитов "С Максом по домам", а осенью - новый альбом "1990").

А под занавес этого года Макс представил собственный фэшн-арт проект Nick Vangard, в котором мода, вижуал и музыка объединяются воедино.

Столько всего успеть может только тот, кто находится в подлинной гармонии с собой. Сам Барских уверен: мужчина в 30 лет перестает думать о том, что о нем думают окружающие. Он знает, что неидеален, но вполне доволен собой.

Новый сингл Макса Барских в рамках арт-проекта Nick Vangard

Добавим, что в декабрьском номере журнала украинский певец расскажет о детстве и взрослении музыканта, сексе и обольщении, а также о своем отношении к деньгам и успеху.

Отметим, что летом американский Playboy впервые поместил на обложку мужчину. Повезло пуэрто-риканскому рэперу Bad Bunny. До этого же на главной странице культового журнала был лишь один мужчина - создатель Playboy Хью Хефнер.

Bad Bunny на обложке Playboy (фото: instagram.com/playboy)

Ранее Макс Барских сделал честное признание о неудачном романе и изменах.