Playboy поместил на обложку мужчину: и это - украинский певец

Популярный певец Макс Барских неожиданно для многих стал героем эротического журнала для мужчин Playboy Russia.
На обложке спецвыпуска "How to be a Playboy" звездный артист в смокинге и с фирменной сдержанностью запечатлен объективом украинского фэшн-фотографа Ксении Каргиной.
Макс Барских на обложке Playboy Russia (фото: Ксения Каргина)
Интересно, что одного из самых успешных музыкантов современности легендарный журнал удостаивает первой полосы уже второй раз за год - весной украинская редакция Playboy впервые за 15 лет посвятила артисту сразу две обложки.
Макс Барских в журнале Playboy Russia (фото: Ксения Каргина)
Напомним, что в 2020 году, пока музыкальная индустрия стояла на паузе, Барских успел провести первую часть мирового тура и выпустить сразу два альбома (весной - акустический сборник суперхитов "С Максом по домам", а осенью - новый альбом "1990").
А под занавес этого года Макс представил собственный фэшн-арт проект Nick Vangard, в котором мода, вижуал и музыка объединяются воедино.
Столько всего успеть может только тот, кто находится в подлинной гармонии с собой. Сам Барских уверен: мужчина в 30 лет перестает думать о том, что о нем думают окружающие. Он знает, что неидеален, но вполне доволен собой.
Новый сингл Макса Барских в рамках арт-проекта Nick Vangard
Добавим, что в декабрьском номере журнала украинский певец расскажет о детстве и взрослении музыканта, сексе и обольщении, а также о своем отношении к деньгам и успеху.
Отметим, что летом американский Playboy впервые поместил на обложку мужчину. Повезло пуэрто-риканскому рэперу Bad Bunny. До этого же на главной странице культового журнала был лишь один мужчина - создатель Playboy Хью Хефнер.
Bad Bunny на обложке Playboy (фото: instagram.com/playboy)
Ранее Макс Барских сделал честное признание о неудачном романе и изменах.