Мы победим! Судья "МастерШеф" представил рецепт паляници с клубникой
Судья шоу "Мастер Шеф" и известный ресторатор Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить паляницю с клубникой.
Рецептом колумбиец поделился на странице в Instagram.
Для приготовления выпечки вам понадобится разъемная форма диаметром 20 сантиметров.
Вам понадобятся
• Яйца – 2 шт
• Сахар – 90 грамм
• Ванильный сахар – 10 грамм
• Йогурт без добавок – 200 грамм
• Масло растительное – 120 грамм
• Разрыхлитель – 10 грамм
• Мука – 220 грамм
• Клубника – 400 грамм +1 ст. л. крахмала
Способ приготовления:
• Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
• Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше.
• Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте.
• Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом.
• Вылейте половину теста.
• Вымытую клубнику порежьте на 4 части, обваляйте в крахмале, выложите половину клубники.
• Вылейте остальное тесто.
• Сверху выложите оставшуюся клубнику.
• Выпекайте 1 час при температуре 160 градусов.
"Готовьте паляницю, угощайте военных, принесите в ближайшую больницу. Поддерживайте друг друга! Мы победим!" - написал Эктор.
Паляниця с клубникой от Эктора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Напомним, что Эктор Хименес-Браво показал, чем кормит воинов ВСУ.
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