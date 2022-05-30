Ми переможемо! Суддя "МастерШеф" представив рецепт паляниці з полуницею
Суддя шоу "Майстер Шеф" і відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати паляницю з полуницею.
Рецептом колумбієць поділився на сторінці в Instagram.
Для приготування випічки вам знадобиться роз'ємна форма діаметром 20 сантиметрів.
Вам знадобляться
* Яйця-2 шт
* Цукор-90 грам
* Ванільний цукор – 10 грам
* Йогурт без добавок-200 грам
* Масло рослинне – 120 грам
* Розпушувач – 10 грам
* Борошно – 220 грам
* Полуниця-400 грам +1 ст. л. крохмалю
Спосіб приготування:
* Збийте яйця з цукром і ванільним цукром.
* Додайте йогурт, рослинне масло, збивайте далі.
* Просійте борошно і розпушувач, збивайте.
* Застеліть форму пергаментом, змастіть вершковим маслом або маслом.
* Вилийте половину тіста.
* Вимиту полуницю поріжте на 4 частини, обваляйте в крохмалі, викладіть половину полуниці.
* Вилийте решту тіста.
* Зверху викладіть залишилася полуницю.
* Випікайте 1 годину при температурі 160 градусів.
"Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть в найближчу лікарню. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!"- написав Ектор.
Паляниця з полуницею від Ектора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво показав, чим годує воїнів ЗСУ.
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